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CİMER'e Barış Pınarı Harekatı sonrası mesaj yağdı! Fahrettin Altun paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Cumhurbaşkanlığı Erişim Merkezi'ne (CİMER) vatandaşlardan gelen bazı mesajları takipçilerine aktardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Türk milletinin ferasetine, vatan sevgisine ve fedakarlığına atıfta bulundu.

Harekata ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Erişim Merkezi'ne (CİMER) gelen bazı mesajları takipçilerine aktaran Altun, "Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir; milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez" dedi. Altına binlerce duygulandıran mesaj yağdı. 

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