İstanbul'daki Suriyeliler Barış Pınarı Harekatı'na destek için miting yaptı

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'nda destek vermek için toplandı. Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen grup "Kanımız da canımız da bir", "Allah Türk ordusunun yardımcısı olsun" şeklinde sloganlar attı.

Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensupları, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

TSK'nın yanındayız mesajı

Katılımcılar "Kanımız da canımız da bir", "Sisi ve Zayed haindir", "PKK terör örgütüdür", "Allah Türk ordusunun yardımcısı olsun", "Terörün kökünü kurutacak Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" ifadelerinin dövizler taşıdı.

Suriye Devrim Koordinasyonu adına konuşan Türkmen Fadil Salih Fadil, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yanında olduklarını söyledi.