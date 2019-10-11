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Berat Albayrak'tan açıklama: Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Temmuz’daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik." açıklaması yaptı.

Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

"İhracat ve katma değerli üretim öncelikli..."

"Temmuz’daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik." diyen Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız.

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