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YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var

Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırıları sonucu sivil şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Acı haber bu kez Şanlıurfa Suruç'dan. Hain saldırı sonucu 2 sivil vatandaşımız şehit oldu.

Son dakika haberine göre; Şanlıurda Suruç'ta YPG'nin havanlı saldırısı sonucu 2 sivil vatandaşımız şehit oldu.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

2 şehit 2 yaralı

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü.

Nusaybin'de de çok sayıda yaralı var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

YPG'nin dünkü havanlı saldırıyla 7 sivilimiz şehit olmuştu

Dün hain terör örgütü YPG tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine ayrıca Mardin Nusaybin ilçesine Suriye tarafından atılan havan mermileri nedeniyle 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti.

Toplam sivil kaybı 9 oldu

Suruç'tan gelen yeni 2 şehit haberi ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana toplam 9 sivil vatandaşımız şehit oldu.

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