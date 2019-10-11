HABER /  YEREL

Sahte diplomayla 21 yıl öğretmenlik yaptı! 15 yıla kadar hapis istendi

ZONGULDAK'ta sahte diplomayla 21 yıldır öğretmenlik yaptığı iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İsmail Y.’nin yargılanmasına devam edildi.

Kozlu Ortaokulu’nda 2017 yılında müdür olarak görev yapan İsmail Y. hakkında müfettişlerin yaptığı denetim sonucu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı soruşturmada, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılından mezun olduğunu beyan eden İsmail Y.’nin diplomasının sahte olduğu, diploma kütük defterinde de kayıtlı olmadığı tespit edildi.

İsmail Y. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık İsmail Y., avukatı ile Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada, bakanlık tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 21 yıl boyunca İsmail Y.’ye ödenen 575 bin 773 lira 81 kuruşun yasal faiziyle birlikte tahsili için açılan davanın devam ettiği yönünde yazı okundu.

Duruşma, hukuk mahkemesindeki mahkeme ile ayrı açılan tazminat davalarının sonuçlarının beklenmesine karar verilerek ertelendi.

İlgili Haberler
YPG'den yine havanlı saldırı! Suruç'tan acı haber geldi 2 şehit
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bakırköy'de üst geçide takılan kamyondaki vinç parçası otomobilin üzerine devrildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var
Abdullah Ağar bomba tweetleri paylaştı! Onları vuramadı diye yüzüne tükürmüş
YPG'nin sözde üst yönetim kadrosundan 7'si öldürüldü!
CİMER'e Barış Pınarı Harekatı sonrası mesaj yağdı! Fahrettin Altun paylaştı
Berat Albayrak'tan açıklama: Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik
Bulgaristan Başbakanı'ndan bomba açıklama! Ben Erdoğan'ın yanındayım
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’li bakandan Bakan Hulusi Akar’a: Kazanımları tehlikeye atıyor
MHRS e devlet şifresiyle randevu alma-randevu iptali nasıl?
İlk kez uzayda yürüyen astronot Alexei Leonov hayatını kaybetti
İstanbul'daki Suriyeliler Barış Pınarı Harekatı'na destek için miting yaptı
Ayn El Arab'daki terör hedefleri top atışları ile vuruldu
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar