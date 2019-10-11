YPG'den yine havanlı saldırı! Suruç'tan acı haber geldi 2 şehit

Gelen son dakika haberi yine yürekleri yaktı. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'den yapmış olduğu havan mermili saldırıda 2 sivil şehit oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

YPG YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Bu arada, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

3 HAVAN MERMİSİ DE BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti.

7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale'ye saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 7 kişi şehit oldu.