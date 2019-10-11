Çin'de köprü yolun ortasına çöktü 1 yaralı

Wuxi şehrinde bulunan, Şangay Ulusal Karayolu üzerinde Beihuan ve Şiyang yolunun kavşak noktasındaki köprü, yolun ortasına çöktü. Yetkililer, köprünün çökme nedeninin köprüde bulunan aşırı yüklü bir kamyon olduğunu belirtti. Çöken köprünün altında kalan 3 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet hurdaya döndü. Olay sonrasında 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çöken köprünün ardından karayolunda 5 kilometrelik uzun araç kuyruğu oluştu.