Tuğba olayı çok başka çıktı! Şoke eden görüntüler

Türkiye'nin gündemine oturan Tuğba'yla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler herkesi şoke etti. 17 yaşındaki erkek kardeşinin açıklamalarına göre Tuğba bu olayı kurguladı ve yatalak annesini de videoyu çekmeye zorladı. Babasının üzerine oturup şiddet uyguladığı olayın sebebinin de çok başka olduğu söyleniyor. İşte herkesin konuştuğu yeni bilgiler:

19 yaşındaki Tuğba'nın videosu sosyal medyaya düşünce ona ilk el uzatan Ahbab hareketi ile 'iyilikler' yapan Haluk Levent olmuştu. Tuğba'nın evine giden Haluk Levent, onu ve annesi için yeni bir ev tutup, dayayıp döşemişti. Haliyle Tuğba'ya ilişkin ortaya çıkan yeni gerçekler en çok onu sarstı.

Sosyal medya hesabından Tuğba'nın kardeşi Sedat ile görüştüğünü açıklayan Haluk Levent, şunları söyledi: -Babası tarafından işkence edilen Tuğba ile ilgili twitleriniz var. İddalar var. İnceleyeceğiz. Kızımızda da hatalar olabilir. Hiç ama hiç bir şey bir babanın kızına o şekilde davranmasını meşru kılmaz kılamaz. Şiddeti “demek ki bir suç işlemiş” e getirmek şiddete onay vermektir!

Kaldıkları evde 5 dakika durulmaz

-Kaldı ki biz üstümüze düşeni yaptık. Evine gidip baktık. Hasta anneyi gördük. Emin olun değil yaşanacak, 5 dakika durulacak ev değildi. Normalde de biz Ahbap’lar destek oluyoruz zaten böyle durumlarda. Ev bulduk dayadık döşedik ve bugün evinde Tuğba ve annesi.