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YPG'li keskin nişancılar bu sefer Fox muhabiri Öznur Aslan'ı hedef aldı

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden Fox TV muhabiri Öznur Aslan ve kameraman Ercan Canik, canlı yayında YPG'lilerin hedefi oldu.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı büyük bir başarıyla devam ederken, haber muhabirleri de sıkıntılı anlar yaşıyor.

'Eğil Öznur eğil' diyerek bağırdı

Dün Habertürk ekibinin PYD/YPG'li keskin nişancıların atışlarına maruz kalmasının ardından bugün Anadolu Ajansı muhabirlerine düzenlenen saldırı sonucu 2 muhabir hafif şekilde yaralandı.

Terörist kurşunlarının en son hedefi Fox TV ekibinden Öznur Aslan ve kameraman Ercan Canik oldu.

Olay anları saniye saniye görüntülere yansırken, muhabirin kurşunlardan korunmak için yere yattığı ve kameranın 'Eğil Öznur eğil' diyerek bağırdığı duyuluyor. Olayda şans eseri kimsenin zarar görmediği belirtildi.

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