Hande Kazanova 14-20 Ekim haftalık burç yorumları Dolunay etkisine dikkat!

Bu ay Terazi burcu zamanındayız ve onun zıt burcu olan Koç Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşiyor. Zor bir Dolunay bizleri bekliyor. Etrafımızda güç çekişmelerine çok fazla tanık olacağız. Bazı insanlarla ilişkilerimiz bozulabilir. özelikle büyük yöneticiler ve otorite figürleri bizleri zorlayabilir..