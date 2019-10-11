Hande Kazanova 14-20 Ekim haftalık burç yorumları Dolunay etkisine dikkat!
Dolunay Koç Burcu'na geçiyor!!...14-20 Ekim haftası hangi burç nasıl etkiler altına girecek? Astrolog Hande Kazanova ve Şeyda Odabaş bu hafta da tüm burçları konuştu.
Bu ay Terazi burcu zamanındayız ve onun zıt burcu olan Koç Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşiyor. Zor bir Dolunay bizleri bekliyor. Etrafımızda güç çekişmelerine çok fazla tanık olacağız. Bazı insanlarla ilişkilerimiz bozulabilir. özelikle büyük yöneticiler ve otorite figürleri bizleri zorlayabilir..