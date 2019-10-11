Cengiz Semercioğlu, Bergüzar Korel'in ablasının bir kadınla evli olduğunu duyurdu

Oyuncu Bergüzar Korel'in yurt dışında yaşayan ve yönetici olan ablası Zeynep Korel, oturduğu sitede günlüğü 400 TL'ye evlere temizliğe, saatliği 70 TL'ye de köpek gezdirmeye başladı. Bu olayın kısa sürede gündem olmasıyla ilgili konuşan Cengiz Semercioğlu, Zeynep Korel'in bir kadınla evli olduğunu duyurdu.

"ZEYNEP KOREL, IVANA DİYE BİR KADINLA EVLİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda sunuculuk yapan gazeteci Cengiz Semercioğlu, bugün yayınlanan programda Bergüzar Korel'in yıllardır ablası Zeynep Korel'e maddi destekte bulunduğunu söyledi. Semercioğlu, Zeynep Korel hakkında bilinmeyen bir detayı da ortaya çıkardı. Semercioğlu, Zeynep Korel'in Ivana adında bir kadınla evli olduğunu söyledi.