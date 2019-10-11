SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Planı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı! Haberin devamı. Rusya lideri Vladimir Putin'den Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı harekatıyla ilgili açıklama! IŞİD militanları kaçabilir... Haberin devamı.
MAGAZİN

Cengiz Semercioğlu, Bergüzar Korel'in ablasının bir kadınla evli olduğunu duyurdu

Cengiz Semercioğlu, TV8'de yaptığı programda oyuncu Bergüzar Korel'in yurt dışında gündelikçilik yapan ablası Zeynep Korel'in Ivana adında Sırp bir kadınla evli olduğunu söyledi.

Oyuncu Bergüzar Korel'in yurt dışında yaşayan ve yönetici olan ablası Zeynep Korel, oturduğu sitede günlüğü 400 TL'ye evlere temizliğe, saatliği 70 TL'ye de köpek gezdirmeye başladı. Bu olayın kısa sürede gündem olmasıyla ilgili konuşan Cengiz Semercioğlu, Zeynep Korel'in bir kadınla evli olduğunu duyurdu.

"ZEYNEP KOREL, IVANA DİYE BİR KADINLA EVLİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda sunuculuk yapan gazeteci Cengiz Semercioğlu, bugün yayınlanan programda Bergüzar Korel'in yıllardır ablası Zeynep Korel'e maddi destekte bulunduğunu söyledi. Semercioğlu, Zeynep Korel hakkında bilinmeyen bir detayı da ortaya çıkardı. Semercioğlu, Zeynep Korel'in Ivana adında bir kadınla evli olduğunu söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili operasyon: 6 gözaltı
Hulusi Akar: Şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildi
Donald Tusk'tan Erdoğan'a yanıt: Sığınmacıları şantaj için kullanılmayın
Suriye Barış Pınarı Harekatında 3. gün! TSK üssüne saldırı yaralı askerler var
AK Partili Şirin Ünal Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu
Rusya lideri Vladimir Putin'den şaşırtacak Suriye operasyonu açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tuğba olayı çok başka çıktı! Şoke eden görüntüler
Çavuşoğlu: "Kara propagandayı biz daha önce de gördük"
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
Çavuşoğlu: "Kara propagandayı biz daha önce de gördük"
Çavuşoğlu: "Kara propagandayı biz daha önce de gördük"
Cuma günü okunacak sureler Kehf suresi faziletleri saat kaçta okunmalı?
Danimarka Başbakanı’nı Mette Frederiksen gülme krizine sokan olay
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler