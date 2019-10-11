Milli Savunma Bakanlığında "Barış Pınarı" toplantısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini, şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız." dedi.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda harekatta gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Harekat sahasından eş zamanlı gelen görüntüler eşliğinde yapılan toplantıda Akar, harekat sahasında her türlü tedbirin alındığını söyledi.