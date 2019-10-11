Milli Savunma Bakanlığında "Barış Pınarı" toplantısı

Cengiz Semercioğlu, Bergüzar Korel'in ablasının bir kadınla evli olduğunu duyurdu

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Çavuşoğlu: "Kara propagandayı biz daha önce de gördük"