POLİTİKA

Boyko Borisov: Avrupa Erdoğan'a karşıyken bir tek ben onun yanındaydım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3.6 milyon sığınmacı için Avrupa kapılarını açma uyarısını değerlendiren Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 'Avrupa Erdoğan'ın karşısındayken' bir tek kendisinin onun yanında olduğunu anımsattı.

Facebook hesabından bir video yayınlayan Borisov, "Bulgaristan ve Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine sahip. Türkiye ile AB arasında gerilim yaşandığında, Erdoğan'a yardım ettim. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı olduğu birçok durumda, sadece ben onun yanında yer aldım" dedi.

Türkiye-Bulgaristan sınırında durumun sakin olduğunu ve bir tehdit bulunmadığını kaydeden Borisov, Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov görevde olduğu sürece hiçbir şeyden korkmalarına gerek olmadığını belirtti.

Borisov, Türkiye'nin AB ile yapılan sığınmacı anlaşmasına uymaya devam etmesini umduğunu kaydederek "Sınırdaki çitlerde 50-100 bin kişi toplanırsa, orada ordu ve polis olsa bile, Karakaçanov'la hangi emri vereceğiz? Ateş etme emri mi? Sığınmacılar çitleri yıkıp ülkeye girerler" diye konuştu.

Karakaçanov ise sınırda tüm gerekli önlemlerin alındığını ve ülkenin olası bir tehdidi püskürtmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

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