Avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın 'artistik' videosu olay oldu baro gereğini yaptı

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken 'avukat videosu' hakkında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’ndan açıklama geldi.

Durakoğlu, Avukat Fatma Begüm Kaçmaz’ın Instagram hesabından paylaştığı video üzerine yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir” dedi.

Sosyal medyada tepki çeken video 'avukatlık meslek ilkeleriyle uyuşmadığı' gerekçesiyle eleştirilmişti. Avukatın reklam yaptığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları İstanbul Barosu’na da Twitter’da şikayette bulundu.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu şikayetler üzerine attığı tweet’te, “Yönetim kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir. Daha fazla yorum amaca hizmet ediyor” dedi.