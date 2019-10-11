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Selçuk Bayraktar’dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda milli teknoloji hamlesi vizyonuyla son 15 yılda geliştirilen savunma sistemlerinin tamamının kullanıldığını belirtti.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli bir detayı paylaştı. Bayraktar, “Türkiyemizin tam bağımsız ve güçlü olması için Savunma Sanayii Başkanlığının milli teknoloji hamlesi vizyonuyla son 15 yılda geliştirdiği savunma sistemlerinin hepsi Barış Pınarı Harekatı'nda görevde. Semalarımızda hür ve özgür” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, paylaşımda Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir videoyu da paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarının ve savunma sanayii sistemlerinin yer aldığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Birçok kişi videoyu kendi hesabında paylaşarak Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

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