İlk kez uzayda yürüyen astronot Alexei Leonov hayatını kaybetti

İlk uzay yürüyüşünü yapan bilim insanı astronot Alexei Leonov, 85 yaşında hayatını kaybetti.

German Tivor ve Yuri Gagarin'in de bulunduğu 20 kişilik ilk kozmonot ekibinin üyesi Rus astronot Alexei Leonov yaşamını yitirdi.

Uzayda 12 dakika yürümüştü

18 Mart 1965 yılında ilk uzay yürüşü gerçekleştirilen insan olarak bilinen Alexei Leonov, 12 dakika süren yürüyüşte uzay aracından yaklaşık 15 metre uzaklaşmıştı. Uzay aracına bir iple bağlı halde görevini başarı ile yerine getirdi.