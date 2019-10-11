Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası 3 gözaltı

ANTALYA'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Çalışmada kapsamında, Antalya il merkezi ile Alanya ve Manavgat ilçelerinden 3 kişi gözaltına alındı.