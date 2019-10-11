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İstanbul'da hasta yakını dehşet saçtı! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

BEYKOZ’da saldırgan şahıs, aile sağlık merkezinde görevlilere ve hastalara yumruklarla saldırdı. Saldırgan şahıs kendisini engellemeye çalışan yaşlı bir adamı da yere düşürüp art arda yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan bir aile sağlık merkezine gelen şahıs, aile sağlık merkezine getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreter durumu kabul etmeyerek olay hakkında açıklama yaptıysa da şahıs ikna olmadı. Şahıs bunun üzerine tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı.

Şahıs sekretere art arda yumruklar atarken sağlık merkezindeki yaşlı bir hasta engel olmak istedi. Şahıs kendisini engelleyen yaşlı adamı yumruk atarak yere düşürdü. Ardından yere düşen yaşlı adama art arda yumruklarla saldırdı. Sağlık merkezindekilerin araya girmesiyle şahıs durduruldu. Saldırgan şahıs, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıs sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Aile sağlık merkezinde yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saldırgan şahıs önce tıbbi sekretere yumruklarla saldırıyor. Ardından kendisini engelleyen yaşlı adamı yumrukla yere serip yerde yumrukluyor.

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