HABER /  YEREL

Alev alev yandı! Vatandaşlar sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı

BAĞCILAR 'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. Vatandaşların korku içinde sokağa döküldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Bağcılar Çiftlik Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangının büyümesini önlemek için kontrollü bir şekilde söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar korku içinde söndürme çalışmalarını izledi. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Korkutan çatı yangını cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ın Fetih suresiyle ilgili sözleri olay oldu
Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehit sayısı ve isimleri! Yeni haber geldi
YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var
Abdullah Ağar bomba tweetleri paylaştı! Onları vuramadı diye yüzüne tükürmüş
YPG'nin sözde üst yönetim kadrosundan 7'si öldürüldü!
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Antalya'da boşandığı eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı
İstanbullular dikkat! 20 saat su kesintisi
Mardin Nusaybin'e havanlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Sahte diplomayla 21 yıl öğretmenlik yaptı! 15 yıla kadar hapis istendi
Kadın dizisi için felaket senaryosu! FOX fişini erken çekecek
Yorumlar