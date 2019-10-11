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İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ın Fetih suresiyle ilgili sözleri olay oldu

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih suresinin okutulmasını eleştirmesi tepki çekti. 'Fetih' kelimesinin tarih boyunca çarpıtılarak, savaşmak ve bir yeri ele geçirmek amacıyla kullanıldığını söyleyen Eliaçık, fethin anlamının başka olduğunu savundu.

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın, Barış Pınarı Harekatı sonrası camilerde okutulan Fetih suresiyle ilgili açıklamaları tartışma konusu oldu.

Kamuoyunda Gezi Parkı eylemlerinde protestoculara verdiği destekle tanınan Eliaçık, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iktidarın politikalarına fetva vererek meşrulaştırmayı kendilerine görev bildiğini iddia etti.

Eliaçık'a göre Kur'an'daki fethin anlamı

Artı TV'ye telefonla bağlanan Eliaçık, fethin kelime anlamını "açılış" demek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz sana apaçık bir fetih verdik" sözüyle Fetih süresinin 1. ayeti budur. Bu ayetle kastedilen Hudeybiye Anlaşmasıdır. Hudeybiye anlaşması ile 10 yıl boyunca Mekkeli müşrikler ile peygamber anlaşma imzalamış ve 10 yıl boyunca silahlar susacak ateşkes olacaktır. İşte Kur'an buna fetih demektedir. "

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