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Mardin Nusaybin'e havanlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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