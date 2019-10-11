MSB'den ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB açıklamasında "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Newsweek dergisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Miştenur tepesinde yer alan ABD üssünün yakınlarını vurduğunu iddia etmişti. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamasında "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

"ABD gözlem noktasının yakınlarından ateş edildi"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarına Doçka ve havan tacizleri yapıldığı belirtildi.

"ABD ve koalisyon askerlerinin vurulması söz konusu değildir"

"Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."