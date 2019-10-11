HABER /  GÜNCEL

THY'den yolcularına önemli uyarı: İtibar etmeyin

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde kendilierini uçaklarda unutulan eşyaları satanlar olarak gösteren kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde kendilerini Türk Hava Yolları uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profiller tespit edilmiştir. Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Terör sevicileri saldırdı o pes etmedi!
Türkiye Arnavutluk maçı CANLI YAYIN
ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı
Erdoğan: Asla geri adım atmayacağız
YPG/PKK'dan Mardin Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı 8 şehit 35 yaralı
Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Doğum gününde şehit oldu! Cenazesi memleketine getirildi
MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması
Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
ABD'den gelen haber doları ateşlendirdi
Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi
182 randevu alma ücretli hastane randevu hattı mi kaç para
Yorumlar