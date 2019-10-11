ABD'den gelen haber doları ateşlendirdi

ABD'den gelen Türkiye'ye yaptırım hazırlığı haberi doları bir kez daha hareketlendirdi. Önceki gün 5.90 direncini zorlayan dolar 5.84'e kadar gerilemişti. Akşam saatlerinde yaşanan haber akışı doları bir kez daha 5.90 sınırına kadar yükseltti.

ABD'den gelen Türkiye'ye yaptırım hazırlığı haberi doları bir kez daha hareketlendirdi. Önceki gün 5.90 direncini zorlayan dolar 5.84'e kadar gerilemişti. Akşam saatlerinde yaşanan haber akışı doları bir kez daha 5.90 sınırına kadar yükseltti.

Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ABD'nin tepkisini çekti.

Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditleriyle 5.85'e kadar yükselen dolar, ivme kaybetmiş 5.80'lere kadar gerilemişti.

Yeniden hareketlendi

Dolardaki geri çekilme ise ABD'den gelen Türkiye'ye yönelik yaptırım haberiyle yeniden yukarı ivmelendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımla ilgili kararnameyi imzaladığı ancak aktif etmediğiyle ilgili bilgi akışıyla birlikte dolar bir kez daha 5.90 direncini test etti.

Euro ise Türk lirası karşısında yüzde 1,15 değer kazanarak 6.49'a kadar yükseldi.