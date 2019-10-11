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İngiltere Manchester'da bıçaklı saldırı 5 yaralı

Anadolu Ajansı

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı.

Manchester polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir alışveriş merkezinde, bıçaklı saldırı düzenleyen 40'lı yaşlarındaki zanlının tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı Terörle Mücadele Polisinin yürüttüğü kaydedilidi.

Manchester Polis Şefi Russ Jackson yaptığı açıklamada, zanlının bir terör eyleminin hazırlanması ve başlatılması şüphesiyle tutuklandığını aktardı.

Saldırıda yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manchester'daki olay karşısında şoka uğradım. Yaralılar ve olaydan etkilenenlerin yanındayım" ifadesine yer verdi.

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