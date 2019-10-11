HABER /  GÜNCEL

Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi

Anadolu Ajansı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'yi sivillere saldırmakla suçladığı Kamışlı'daki bombalama olayını DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, internetteki sözde yayın organı Amaq'da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesindeki 'emniyet merkezi' önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı.

Terör örgütü YPG/PKK ve yandaşları, gün boyu saldırının Türkiye tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı.

Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında Beşar Essed rejimi askerlerinin çekilmesiyle YPG/PKK'nın işgaline girmişti. İlçe merkezinde halen rejime ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Asla geri adım atmayacağız
YPG/PKK'dan Mardin Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı 8 şehit 35 yaralı
Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı
Pentagon: Türkiye operasyonu durdursun
Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil!
Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Şüphemiz yok
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Fatih Terim: Ülke olarak dimdik durmaya devam edeceğiz
Balıkesir'de öğretmenin öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddiası
İngiltere Manchester'da bıçaklı saldırı 5 yaralı
Helal olsun! Gönüllü askerlik için dilekçe verdi
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
Yorumlar