YPG/PKK'dan Mardin Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı 8 şehit 35 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

Mardin Valiliğinden açıklama

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 8 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 35 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.