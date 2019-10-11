Türkiye Arnavutluk maçı golleri ve geniş özeti

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında konuk ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un 90’ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla 7. maçında 6. galibiyetini alan A Milli Takımımız, puanını 18'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Arnavutluk ise 9 puanda kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 yendi.

3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.

36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı faulde arka direkte uygun durumda bulunan Merih Demiral'ın vurduğu top kaleci Strakosha'da kaldı.

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.

68. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.

81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

87. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

88. dakikada Manaj'ın bu kez ceza sahası yayı gerisinden şutunda Mert topu kontrol etti.

90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 1-0 kazandı.

Türkiye: 1 - Arnavutluk: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani (Dk. 57 Roshi), Cikalleshi (Dk. 83 Balaj), Manaj, Memushaj (Dk. 72 Abrashi)

Aday kadro

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)