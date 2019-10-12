Emre Belözoğlu: Bizim esas kahramanlarımız sınırda

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında mücadele ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



''Esas kahramanlarımız sınırda''

Kendileri için kolay bir maç olmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, “Ne kadar profesyonel sporcular olsak da bu seviyede defalarca maçlar oynasak da hassasiyetlerimiz çok derin. Ülkemiz bayrağımız bu anlamda hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla beraber ve onlar için oynadık.'' dedi.

''Ailelerine inşallah sağ salim kavuşsunlar”

''Maçtan sonra üzüntülü bir haber aldık 8 şehidimiz varmış. Onların ailelerine sabır diliyorum.'' diyen Emre, ''Sınırdaki kardeşlerimiz milli takım maçını merak ediyordur. Bizde onları çok merak ediyoruz bilsinler. Biz o yüzden çok güzel bir ülkeyiz. Gerçekten onlara dualarımızla buradan verdiğimiz galibiyetle destek olabildiysek ne mutlu bize. Ailelerine inşallah sağ salim kavuşsunlar” diye konuştu.





101. kez milli heyecanı yaşadı

Öte yandan A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Emre’ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi.

Emre, eylül ayında İstanbul’da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.



İlk golünü 19 yıl önce atmıştı

Yıldız futbolcu milli takımdaki ilk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atmıştı.