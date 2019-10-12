HABER /  SPOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan millilere tebrik

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’u mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı telefonla görüşerek tebrik etti. Erdoğan, golden sonra futbolcuların Mehmetçiklere selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 yendi. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı futbolcularıyla telefonla görüşerek kendilerini tebrik etti.

Telefonla tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiklere selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade etti.

İlgili Haberler
Emre Belözoğlu: Bizim esas kahramanlarımız sınırda Aziz Yıldırım 1 yıl sonra Fenerbahçe Stadı'nda maç izledi Şenol Güneş terör sevicilere ağzının payını verdi: İnşallah o kan içerisinde boğulsunlar
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Harekatı'nda stratejik yola ulaşıldı! Bakın kaç terörist öldürüldü?
Şenol Güneş terör sevicilere ağzının payını verdi: İnşallah o kan içerisinde boğulsunlar
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt! Misliyle karşılık verilecek
Pentagon: Türkiye operasyonu durdursun
Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil!
Türkiye Arnavutluk maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes Alba Berlin'i uzatmada tek sayı farkla yıktı
Çanakkale'de otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde öldü
ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı
YPG/PKK'dan Mardin Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı 8 şehit 35 yaralı
Terör sevicileri saldırdı o pes etmedi!
Gülşen'den cesur bikinili paylaşım geldi fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı
Yorumlar