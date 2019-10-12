Merih Demiral: Bugün bizim için önemli bir maçtı

Juventus ve Türk Milli Takım futbolcusu Merih Demiral, “Bugün önemli bir maçtı, ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Türkiye, 2020 Avrupa Kupası Elemeleri’nde Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Merih Demiral ise maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Demiral, “Bugün önemli bir maçtı ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Fransa maçında da 3 puan alacağız inşallah ve Avrupa Kupası’na emin adımlarla gideceğiz” dedi.