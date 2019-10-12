HABER /  SPOR

Merih Demiral: Bugün bizim için önemli bir maçtı

İhlas Haber Ajansı

Juventus ve Türk Milli Takım futbolcusu Merih Demiral, “Bugün önemli bir maçtı, ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Türkiye, 2020 Avrupa Kupası Elemeleri’nde Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Merih Demiral ise maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Demiral, “Bugün önemli bir maçtı ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Fransa maçında da 3 puan alacağız inşallah ve Avrupa Kupası’na emin adımlarla gideceğiz” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Harekatı'nda stratejik yola ulaşıldı! Bakın kaç terörist öldürüldü?
Şenol Güneş terör sevicilere ağzının payını verdi: İnşallah o kan içerisinde boğulsunlar
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt! Misliyle karşılık verilecek
Pentagon: Türkiye operasyonu durdursun
Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil!
Türkiye Arnavutluk maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz: Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez
Emre Belözoğlu: Bizim esas kahramanlarımız sınırda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan millilere tebrik
Anadolu Efes Alba Berlin'i uzatmada tek sayı farkla yıktı
Çanakkale'de otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde öldü
182 randevu alma ücretli hastane randevu hattı mi kaç para
Yorumlar