Millilerden golden sonra asker selamı

A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk’a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi.

A Milli Türkiye Futbol takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kendi sahasında Arnavutluk'u 1-0 yendi.Grubun diğer maçında Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 yendi. A Milliler bu galibiyetle 18 puana ulaşarak Fransa ile ilk 2 sırayı paylaştı. İzlanda ise 12 puanla 3. sırada yer aldı.

Gol sonrası asker selamı

Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.