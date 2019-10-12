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Cenk Tosun: Sevinçliyiz ama sevincimiz buruk

İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbolcu Cenk Tosun, "Sevinçliyiz ama şehitlerimizden dolayı sevincimiz buruk. Her zaman askerimizin yanındayız. İnşallah bu operasyondan da alnımızın akıyla çıkacaklarını umut ediyoruz" dedi.

A Milli Takımı’nın Arnavutluk’u 1-0 mağlup ettiği maçta golü kaydeden Cenk Tosun, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk karşısında biraz da şansla galip gelmeyi bildiklerini ifade eden Tosun, "Karşılaşmaya güzel başladık. İlk yarıda pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarı yine hırslı başladığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarına girdik ama yüzde yüzlük gol pozisyonumuz yoktu. Maçın hakimi bizdik. Defanstaki arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Penaltı yaptırmadan topu kazandılar, benim golüm kadar önemli onları müdahaleleri. Biraz şans ve Allah’ın yardımıyla 1-0 galip gelmeyi bildik" diye konuştu.

"SEVİNÇLİYİZ AMA SEVİNCİMİZ BURUK"
Şehitlerden dolayı çok fazla konuşmak istemediğini belirten Cenk Tosun, "Golden sonra çok sevindik. Haberimiz yoktu maçtan sonra haberimiz olduk. 8 şehidimiz var. O yüzden çok da fazla konuşmak istemiyorum. Sevinçliyiz ama şehitlerimizden dolayı sevincimiz buruk. Her zaman askerimizin yanındayız. İnşallah bu operasyondan da alnımızın akıyla çıkacaklarını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"FRANSA MAÇI BİZİM İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE"
Fransa maçının Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için çok önemli olduğunu kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Fransa bizim için final maçı. Yendiğimiz ya da berabere kaldığımız takdirde inşallah şampiyonaya gideceğiz. 7 maçta 6 galibiyet aldık bu çok büyük bir başarı. Bu yüzden arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum. Bu maçın analizini yapacağız ve 3 gün sonraki maçta da her şeyimizi vermeye hazırız."

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