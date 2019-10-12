Ünlüler 'Barış Pınarı Harekatı' için Mehmetçik'e destek verdi Tarkan sessizliğini bozdu

Megastar paylaşımında; "Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.