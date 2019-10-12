Ünlüler 'Barış Pınarı Harekatı' için Mehmetçik'e destek verdi Tarkan sessizliğini bozdu
SURİYE'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı için ünlü isimlerden de destek geldi. Tarkan, sessizliğini bozdu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatına ünlü isimler ilk günden beri destek verirken Tarkan da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Megastar paylaşımında; "Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz da operasyonun başladığı ilk günler sessiz kalmış fakat dün yaptığı açıklama ile takdir toplamıştı. Cem Yılmaz, sosyal medyada operasyona sessiz kalmasını eleştiren kesime yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı.
Yılmaz, yaptığı paylaşımda 29 Ekim'de gercekleştireceği gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu.