Christian Luyindama'ya iki İngiliz talip

Galatasaray'ın S.Liege'den 8 milyon Euro ödeyip kadrosuna kattığı Christian Luyindama iki İngiliz kulübünün transfer radarına girdi.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Christian Luyindama kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Kongolu yıldız Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

Canlı izleyip rapor tutmuşlar

Alınan bilgilere göre West Ham United ve Wolverhampton, Luyindama'yı yakından izliyor. İki kulüp de 25 yaşındaki stoperi Brugge ve PSG maçlarında canlı izleyerek rapor tuttu.

En az 15 milyon euro

İki kulübün devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar 8 milyon Euro ödediği Luyindama için 15 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor.