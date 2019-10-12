ABD gözlem noktası yakınındaki patlama sonrası McGurk'tan küstah çağrı

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD gözlem noktası yakınındaki patlamanın kasti yapıldığını söyleyerek, Türkiye'ye karşı yaptırım talep etti.
Akşam saatlerinde, Ayn el-Arab yakınındaki ABD gözlem noktası yakınında patlama oldu.
Patlamanın, Türkiye'nin top atışlarından kaynaklandığı ve gözlem noktasının hedeflendiği iddia edilmişti.
"Yanlışlıkla değildi''
YPG/PKK seviciliğiyle bilinen ABD'nin DEAŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk ise, "Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın onayladığı üzere, tüm lokasyonlarımızın bilgisine ayrıntılı bir şekilde sahip. Bu, yanlışlıkla değildi." açıklamasında bulundu.
"Sınır nedir"
McGurk, ABD Başkanı Trump'ı ve yaptırım gelmemesini eleştirerek "Bakan Mnuchin, bugün Beyaz Saray'dan Trump'ın yaptırım uygulama yetkisi verdiğini, ancak yaptırımın henüz uygulanmadığını açıkladı. Bu anlamsız bir saçmalık. Halihazırda 100 bin kişi yerlerinden edildi bile ve ABD askerlerine ateş açıldı. Yaptırımlar için gerekli sınır nedir?" dedi.
MSB yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı ise 'gözlem noktasının 1.000 metre güneyinden Suruç'a taciz atışları yapıldığını ve bunlara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini, gözlem noktasına atış yapılmadığını, ABD üssüne zarar verilmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığını' açıklayarak iddiaları yalanlandı.