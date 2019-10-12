ABD'li rahip Brunson'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı '2016'da gördüğüm rüya gerçek çıktı

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson, 2016 yılında gördüğünü iddia ettiği rüyayı ABD medyası ile paylaştı, "Türkiye, İran ve Rusya’nın karanlık bir ittifakta buluştuklarını görmüştüm” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ve PKK suçlaması yöneltilen ve yaklaşık 1.5 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan rahip Andrew Brunson, yine sahnede.

Daha önce de tanrının kendisine Türkiye'yi zor zamanların beklediğini söylemişti

Daha önce 2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Brunson, bu kez de yazdığı kitap ve son anlattığı rüya ile gündemde.

Türkiye'de yaşadıklarını anlatan kitap yazdı

20 yıla yakın bir süre bulunduğu ve son iki yılını hapiste geçirdiği ülkemizde yaşadıklarını, ‘Tanrı’nın Rehini: Çile, Hapis ve Sabır Merkezli Gerçek Bir Hikaye’ (God’s Hostage: A True Story of Persecution, Imprisonment and Perseverance) adı verilen bir kitap çıkardı.

Kitap tanıtımı için televizyon kanallarını dolaşan Brunson, hem Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi, hem de 2016 aralık ayında gördüğünü iddia ettiği rüyayı anlattı. Yazar Fehmi Koru da bu konuya ilişkin ayrıntıları köşe yazısında aktardı.

Rüyayı Barış Pınarı Harekatı sonrası hatırladı!

“Gece rüyamda Türkiye, İran ve Rusya’nın karanlık bir ittifakta buluştuklarını görmüştüm” diye anlatıyor rüyasını… Sırılsıklam terlemiş ve nefes alamaz hale geldiğini fark etmiş uyandığında. İlk görüşmelerinde eşi Norine’e “Rüyam gerçekleşmeden önce beni buradan kurtarmalısın” demiş.



Anlattığı kişiler rüyasının gerçek olabileceğine inanmamışlar. Türkiye ile İran’ın ve Türkiye ile Rusya’nın pek çok konuda birbirlerine ters konuşlandığını, politikaları arasında çelişkiler bulunduğunu söylemişler. Rüyayı aktardığı kişilerden iki Amerikalı diplomat da, “Türkiye’nin çıkarı Batı ittifakı içerisinde bulunmasında, bu olamaz” tepkisini vermişler.

O şimdi “Rüyam gerçek çıktı” demekte…

Yakında Trump ile Brunson’un aynı kare içerisinde dünya medyasına fotoğraf verdiklerini görebiliriz gibime geliyor."

Serbest kaldıktan sonra ABD'ye dönen Brunson Beyaz Saray'da ağırlanmıştı. Trump'a ve yönetimine serbest bırakılması için teşekkür eden rahip, kameralar önünde Trump için dua etmişti.