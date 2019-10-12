Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında! Harekattaki son durumu incelediler
Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ve Kuvvet Komutanları, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne son durumu sahada inceledi.
Son dakika gelen bilgisine göre; Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ve Kuvvet Komutanları, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne son durumu sahada inceledi.
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'Bir kez daha başaracağız'
Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekatla ilgili vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız."
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Akar açıklamasının devamında, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor." dedi
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İşte Akar ve komutanların sınır hattındaki harekat merkezinde yaptıkları incelemeden objektiflere yansıyan fotoğrafları;
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