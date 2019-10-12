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YPG gazetecileri hedef almaya devam ediyor! Kaldıkları otelin yanına havan atıldı

YPG gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Son dakika haberine göre; Şanlıurfa Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yanına 2 havan atıldı. Havanlar patlamadı. İlk gelen bilgilere göre ölü ve yaralı yok.

Barış Pınarı Harekatı ile Türk askerinin durdurulamaz ilerleyişinden tutuşan YPG terör örgütü sivil, basın mensubu ayırmaksızın herkesi hedef almaya devem ediyor. 

Şanlıurfa Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yanına 2 havan atıldı. Havanlar patlamadı. İlk gelen bilgilere göre ölü ve yaralı yok.

Dün de gazetecilerin oturduğu restourant saldırmışlardı

Alçak terör örgütü dün de gazetecilerin bulunduğu restouranta saldırmıştı. İki gazeteci hafif şekilde yaralanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...

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