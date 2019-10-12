Pentagon'dan sert açıklama Türkiye ABD askerlerinin yakınını vurdu

Kobani yakınlarında ABD gözlem noktasına atış olmadığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı'ndan farklı bir açıklama yapan, Pentagon, Türkiye’nin top ateşinden kaynaklanan patlamanın ABD askerlerinin bulunduğu bölge yakınında olduğunu duyurdu.

Newsweek dergisi'nin üst düzey bir Pentagon yetkilisine dayandırılan haberde Türkiye’nin yanlışlıkla ABD özel kuvvetlerinin bulunduğu yeri vurduğu iddiası ortalığı harketlendirdi.

CNN televizyonunun Pentagon muhabiri ise ABD askerlerine çok yakın bir bölgenin vurulduğunu aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD gözlem noktası yakınındaki bölgeden sınır karakoluna yapılan taciz atışına karşılık verildiği, ABD gözlem noktasına atışın söz konusu olmadığını açıklamıştı.

“ABD askerleri Kobani’den çekilmedi”

Pentagon’dansa konuyla ilgili tonu daha sert bir açıklama geldi.

Pentagon patlamanın ABD askerleri bulunduğu nokta yakınlarında olduğunu doğruladı. “Yaralanan olmadı. Askerler Kobani’den çekilmedi” denildi. “ABD Türkiye’den anında savunmayla karşılık verilmesiyle sonuçlanacak adımlardan kaçınmasını talep etmektedir” ifadesi yer aldı. Pentagon’un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"ABD Türkiye’nin anında savunmayla karşılık verilmesiyle sonuçlanabilecek adımlardan kaçınmasını talep etmektedir"

“11 Ekim günü yerel saatle 21.00 civarında Kobani yakınlarındaki ABD askerleri top ateşi altında kaldı. Patlama güvenlik mekanizmasının dışındaki bir noktadan birkaç yüz metre uzakta ve Türklerin ABD askerlerinin olduğunu bildiği bir yerde gerçekleşti. ABD askerlerinden yaralanan olmadı. ABD askerleri Kobani’den çekilmedi. ABD Türkiye’nin Suriye’ye askeri harekatına ve özellikle de güvenlik mekanizması dışındaki noktalarda ve ABD askerlerinin bulunduğu bölge yakınlarındaki operasyonlarına karşı çıkmaktadır. ABD Türkiye’nin anında savunmayla karşılık verilmesiyle sonuçlanabilecek adımlardan kaçınmasını talep etmektedir”