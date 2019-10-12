Fransa İzlanda'yı tek golle geçti Türkiye'den intikam almak istiyor

Milli Takımımızın da yer aldığı Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 yendi. Konuk ekibin tek sayısı Oliver Giroud'dan geldi. Maçtan sonra konuşan Giroud, ''Türkiye'den intikam almak istiyoruz.'' dedi.

H Grubu'nda Milli Takımımızla birlikte zirveye oynayan iki ekibin mücadelesinde Fransa güldü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın tek sayısı 66. dakikada Oliver Giroud'dan geldi. Griezmann'ın düşürülmesinden kazanılan penaltı atışı için beyaz noktaya giden golcü oyuncu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

İki takımın kalan dakikalardaki mücadelesi sonuç vermedi ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 18 yapan Fransa, Milli Takımımızın ardından averajla 2.'liğini sürdürdü. İzlanda ise grupta 2. kez yenildi ve 12 puanda kaldı.





''Türkiye'den intikam almak istiyoruz''

Takımının galibiyet golünü atan Oliver Giroud, ''İzlanda çok kalabalık savunma yapıyordu, attığım gol çok önemliydi. Şimdi sırada Türkiye var. Türkiye'den intikam almak istiyoruz. Tek düşüncemiz kazanmak ve gruptan çıkmak.'' ifadelerini kullandı.

''Türkiye'de acı çekmiştik''

Fransa'nın yıldızı Antoine Griezmann ise "İzlanda ile oynadığımız maç çok zordu ama 3 puan almak zorundaydık. Şimdi evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Türkiye'de acı çekmiştik. Bu yüzden Türkiye maçına çok iyi hazırlanacağız ve kazanmak için oynayacağız." şeklinde konuştu.

İlk maçta kazanmıştık Hatırlanacağı gibi Konya'da oynanan ilk maçta Milliler, Fransa engelini 2-0'la aşmıştı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'den gelmişti.

Kante sakatlandı

Maç öncesi ısınırken sakatlanan Kante'nin 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Chelsea'li oyuncu, Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçta takımındaki yerini alamayacak.

Andorra 7 maç sonra kazandı

Grubun son iki sırasındaki iki ekibin mücadelesinde Andorra, Moldova'yı 1-0 yendi. Konuk ekip, maçı 10 kişi tamamlarken; 7 maç sonra gol atan Andorra'ya galibiyeti getiren isim Vales oldu. Andorda, gruptaki ilk puanlarını ve galibiyetini aldı. Moldova ise 3 puanda kaldı.