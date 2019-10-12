HABER /  GÜNCEL

Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı

ŞIRNAK'ta, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında Şırnak'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği, hesaplarında örgütü övücü, destekleyici paylaşım yaptığı ve asılsız haberler yaydığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 zanlı yakalandı.  Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor

SON DAKİKA HABERLERİ
Pentagon'dan sert açıklama Türkiye ABD askerlerinin yakınını vurdu
Fransa İzlanda'yı tek golle geçti Türkiye'den intikam almak istiyor
ABD'li rahip Brunson'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı '2016'da gördüğüm rüya gerçek çıktı
Aziz Yıldırım 1 yıl sonra Fenerbahçe Stadı'nda maç izledi
Donald Trump'tan yeni tehdit Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa
Buket Aydın sınırdaki pozu olay oldu CHP'li Bekaroğlu'nun tepkisine sunucudan jet yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
İşte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
ABD gözlem noktası yakınındaki patlama sonrası McGurk'tan küstah çağrı
YPG gazetecileri hedef almaya devam ediyor! Kaldıkları otelin yanına havan atıldı
Boksta Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi
Mohamed Elneny için İtalya’dan sürpriz iddia
Cuma günü okunacak sureler Kehf suresi faziletleri saat kaçta okunmalı?
Yorumlar