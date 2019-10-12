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Barış Pınarı Harekatı yalanlarında bugün! AA fotoğraflarıyla karalamaya çalıştılar

Barış Pınarı Harekatı aleyhine bazı terör yanlısı basın mecraları ve özellikle de sosyal medyada yürütülen kirli bilgi girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, Anadolu Ajansının Halep'te çekilmiş fotoğrafları harekat sırasında görüntülenmiş gibi paylaşarak karalama algısı yapıldı.

TSK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundan terör oluşumlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü YPG yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları sürüyor.

AA Foto muhabiri İbrahim Ebu Leys'in Kasım 2016'da Halep'teki bir hava saldırısında objektifine yansıyan bir çocuğun başka bir çocuğu taşıdığı kare, sosyal medyada manipülatörler tarafından harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtılmak istendi.

Aynı şekilde Suriye'nin Doğu Guta kentinde Esed rejiminin hava saldırısında Eylül 2014'te yaralanmış çocukların yer aldığı bir görüntüyü sosyal medyada paylaşan terör örgütü yanlıları, amaçları doğrultusunda algı oluşturmaya çalıştı.

Dezenformasyon yapan sosyal medya hesaplarından yayımlanan, bir çocuğun cesedini taşıyan annenin yer aldığı görüntünün Suriye'nin Halep kentinde Ağustos 2012'de Esed rejiminin hava saldırısı sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü yanlısı hesapların, "Kürtler Trump'ın ihanetine uğradı" başlıklı bir etiketle paylaşarak manipüle etmeye çalıştığı, dört bebek cesedinin yer aldığı acı karenin Esed rejiminin Halep'e düzenlediği hava saldırıları sırasında, Eylül 2016'da çekildiği anlaşıldı.

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