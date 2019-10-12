Nusaybin şehidinin tabutundaki detay yürekleri burktu Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakıldı
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan saldırısında şehit olan manav Mehmet Şirin Demir'inin cenazesi toprağa verildi. Tabuttaki detay yürekleri burktu.
Nusaybin ilçesine dün YPG'li teröristlerin Kamışlı kentinden attıkları havan mermilerinden 8 sivil şehit olurken, 35 kişi de yaralandı. Saldırıda şehit olanlar Nusaybin'de gözyaşları içinde ve teröre lanet yağdırılarak, toprağa verildi.
Cenaze namazı kılındı: Toprağa verilen 8 şehitten biri de Nusaybin'de manavlık yapan ve TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir oldu. Demir için, sabah saatlerinde Molla Ahmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Hacılar Mezarlığı'na getirildi.
Tabutun üzerine takım elbise konuldu: Mezarlıkta, Demir'in tabutuna kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu.
Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakıldı: Mehmet Şirin Demir, Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakılarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.