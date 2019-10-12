Nusaybin şehidinin tabutundaki detay yürekleri burktu Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakıldı

Cenaze namazı kılındı: Toprağa verilen 8 şehitten biri de Nusaybin'de manavlık yapan ve TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir oldu. Demir için, sabah saatlerinde Molla Ahmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Hacılar Mezarlığı'na getirildi.