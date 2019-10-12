Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan flaş transfer sözleri

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, göreve geldiği takdirde ara transfer döneminde takıma takviye yapacaklarını söylerken Quaresma'nın ayrılık süreciyle ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, muhabirlerle kahvaltıda bir araya geldi. Siyah-Beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Adalı, seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamalarından satır başları...

- Ben de, yönetimime girecek tüm arkadaşlarım da verdiğimiz parayı geriye almayacağız. Bu iş gönül işidir. Beşiktaş’a gelen parayı pulu aramaması lazım.

- Ocak’ta transfer yapacağız. Seçim sürecinde futbol takımı üzerinden yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Bana göre takım iyi gidecek iyi bir futbolcu topluluğumuz var. 1 forvet, 1 orta saha oyuncusu alabiliriz.

- Quaresmayı çok severim. Beşiktaş'a gelmeden önce de hayranıydım. İlk geldiğinde kendi çocuğumdan çok onla ilgilendim. Yeni yönetim geldiğinde hak etmediği gibi gönderdiler. Yine ben yolcu ettim. Nasıl getirdiysek öyle uğurlamak Beşiktaşlı duruşumuzda olan bir şey. Şampiyonlukta faydası oldu. Belki antrenör olarak geri döner. 'Eşimle sıkıntılarım var, gitmek istiyorum' dedi. Duydum ki karısı eşyalarını toplamış, son güne kadar 'gideceğim' dedi. Son gün 'kalıyorum' dedi. Sezon bitti, tekrar konuştuk. Bir 'gideceğim' bir 'gitmeyeceğim'. Ben de dedim ki 'Sen gidecekmişsin gibi program yağacağım', 'Tamam' dedi. Yönetim olarak ayrılık kararı aldık, son talep haricinde tüm talepler ondan geldi. Gittiği zaman bir alacağı yoktu.

- Mali açıdan buralara geleceğinizi biliyorduk. Elimi taşım altına koydum. Bu nedenle beni suçlayacak değiller. Beşiktaş’ın ihtiyacı oldu ve geldim. 6,5 sene yönetimde olan mı Fikret Orman’ın devamı olur, Yoksa benim gibi 6 ay çalışan mı?

- İçeride 10 sene önce verdiğim para var. 6.7 Milyon TL kaldı. Beşiktaş akademisinin geri kalan kısmını bu parayla yapmak istedim. Seçimi kazanamasam da bu akademiyi yapacağım. Ahmet Nur Çebi ile birleşebilirdik ama kendi listelerimizle başkanlık seçimine gireceğiz. Beşiktaş kenetlenmeli. Başkan kim olursa olsun, onun arkasında olmalıyız.

- Mevcut sponsorlarla bir toplantı yapacağız. Takımın iyi gitmesi onların markalarına bir şekilde katkı yapar. Mevcut markaların bir şekilde güncellenmesini isteyeceğiz. Beşiktaş'a gelir getirecek projeler yapacağız. Ümraniye'nin tapusunu almaya çalışacağız. Öz kaynak düzenine dönmediğimiz sürece bu futbol giderleri düşmeyecek. En büyük projemiz öz kaynak düzenine dönüş.

- Hesap sorma işini 10 senedir dinliyoruz. Ben başkan olduktan sonra geçtiğimiz 7 seneyi inceleyeceğim. Hiç kimsenin kendisinden korkusu yok . Kendi dönemimde dahil . Eğer bir hata varsa gerekeni yaparım. 2011 ile ilgili konuşmak istemiyorum. Benim yerime başkaları söylesin. Ancak şunu söyleyebilirim. İnsanın özgürlüğündem daha değerli bir şey yok. Biriniz bir sandalyede 6 saat 1 odada oturun, ne demek istediğimi anlarsınız.

- Son yıllarda üyelikten atılan isimleri inceleceğiz. Af olur mu? Tüzüğe bakacağız. Kimse beni eleştirdi diye Beşiktaş genel kurul üyeliğinden atılamaz." "Camia olarak birlik berabeliğe ihtiyacımız var. Genel kurul üyeleri arasında kopukluk var. Sokakla kopmuşuz, taraflarla kopmuşuz. Fikret Orman’ın istifası da, seçim de zamansız oldu.

- Kulüpler Birliği'nde herhangi bir görev veya başkanlık düşünmüyorum. Beşiktaş’ta yapılacak çok fazla iş var. Başka bir konuya ayıracak zamanımız yok.