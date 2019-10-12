HABER /  GÜNCEL

Süryani anne ve çocuğunu Türk ordusu öldürdü denilmişti gerçek ortaya çıktı

Dünya Süryaniler Birliği, sosyal medyadan, NBC'nin 10 Ekim'de terör örgütü yanlısı bir muhabiri kaynak göstererek bir Süryani anne ve çocuğunun Türk ordusunun saldırısı sonucu öldürüldüğü haberinin yalan olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Süryaniler, terör örgütüne yakın hesaplardan paylaşılan yalan haberlere karşı uluslararası medyaya kaynaklarını doğrulama uyarısında bulundu.

Merkezi Hollanda'nın Hengelo kentinde bulunan Dünya Süryaniler Birliği (WCA), sosyal medyadan, Amerikan televizyon kanalı NBC'nin 10 Ekim'de terör örgütü yanlısı bir muhabiri kaynak göstererek bir Süryani anne ve çocuğunun Türk ordusunun saldırı sonucu öldürüldüğü haberinin yalan olduğu bilgisini paylaştı.

Okuyucularınızı yanlış yönlendirmeyin

WCA, NBC'nin haberini de ekleyerek şu mesajı paylaştı:

"Kuzey Doğu Suriye'de bu hafta sıfır Süryani Hrıstiyanı öldürüldü. Açıklama çok yakında, fakat medyaya: Lütfen, kaynaklarınızı doğrulayın, en azından YPG olmayanları da göster, mevcut makalelerinizi düzeltin, okuyucularınızı ve halkı yanlış yönlendirmeyin ve halkımızı evde korkutmayı bırakın!"

İlgili Haberler
Pentagon'dan sert açıklama Türkiye ABD askerlerinin yakınını vurdu Barış Pınarı Harekatı'nda stratejik yola ulaşıldı! Bakın kaç terörist öldürüldü?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı terör örgütü yandaşlarını kudurttu! İşte yeni yalanları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Harekatı yalanlarında bugün! AA fotoğraflarıyla karalamaya çalıştılar
Uyuşturucu satıcısı İstanbul Emniyeti'nde görevli polis çıktı
Pentagon'dan sert açıklama Türkiye ABD askerlerinin yakınını vurdu
Fransa İzlanda'yı tek golle geçti Türkiye'den intikam almak istiyor
ABD'li rahip Brunson'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı '2016'da gördüğüm rüya gerçek çıktı
Aziz Yıldırım 1 yıl sonra Fenerbahçe Stadı'nda maç izledi
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a videolu yanıt
Denizlispor'da Rodallega şoku
Ünal Karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor
MediaMarkt 'İstanbul bölgesinin doğum gününü' indirimlerle kutluyor
Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
Yorumlar