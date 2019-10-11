Buket Aydın sınır hattına gitti! O anları sosyal medyadan paylaştı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı için gazeteciler sınır bölgesine akın etti.
Star TV Haber sunucu Nazlı Çelik de geçtiğimiz günlerde Siirt'teki askerlerle bir araya gelmişti. Kıran operasyonunu yerinde takip eden ünlü sunucu o anları sosyal medyadan paylaşmıştı.
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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yerli ve yabancı yüzlerce gazeteci sınıra yakın bölgelerde konuşlandı. Sınır hattındaki gelişmeleri takip etmek için Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın da bölgeye gitti.
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Tel Abyad'daki terör hedeflerine yönelik bombardımana ilişkin tüm detayları Kanal D seyircisine aktaran Buket Aydın sosyal medya hesabından bölgeden fotoğraf paylaştı.
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YPG Gazetecilere Saldırdı etiketiyle fotoğrafını paylaşan ünlü sunucu "Saldırsanız da buradayız" yazdı. Kısa sürede fotoğraf binlerce beğeni aldı.
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