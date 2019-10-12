MHP'den Devlet Bahçeli'nin tedavisi ile ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisi ile ilgili bir açıklama geldi. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaisinin başlayacağı açıklandı.

Son dakika MHP kaynaklarıdan gelen bilgiye göre; Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir tedavi altında olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü mesaisinin başlayacağı açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili kamuoyuna bir açıklamada bulundu.

'Pazartesi günü mesaisine başlayacak'

Yalçın, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir tedavi altında olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü mesaisinin başlayacağı açıkladı.