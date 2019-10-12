Babel'e sert eleştiri: Çenesini kapatsın

Hollandalı yorumcu Johan Derksen, “Babel milli takımda yeniden şans bulduğu için mutlu olmalı. Ancak büyük çocuklara karşı çenesini kapatsın.'' dedi.

Son olarak ülkesinin Kuzey İrlanda’yı 3-1 yendiği maçta forma giyen Ryan Babel, karşılaşma öncesinde çarpıcı açıklamalara imza attı.

Voetbal dergisine konuşan tecrübeli futbolcu, “Kariyerimde ilk sıçramamı yaptığım dönemden önce kanat oyuncularından beklentilerin çok fazla olduğunu hatırlıyorum. Yanınızda oynayan futbolcuların performansını yükseltmek bunlardan bir tanesiydi. Örneğin topu ayağınızda iyi tutarak takım hâlinde daha iyi oynayabilirsiniz. Şimdiyse her şey, istatistiğe endeksli. Dokuz maçta iki gol, bir asist yapmış olmanıza bakılarak iyi ya da kötü olduğunuz söyleniyor. Herkesin yılda 50 gol atan Cristiano Ronaldo gibi olmasına imkan yok. Ancak bu durum sizin takım için önemsiz bir oyuncu olduğunuz anlamına gelmez” dedi.

‘Büyük çocuklara çenesini kapatmalı’

Hollanda televizyonunda maçı yorumlayan Johan Derksen ise Babel’in sözlerine tepki göstererek, “Babel milli takımda yeniden şans bulduğu için mutlu olmalı. Ancak büyük çocuklara karşı çenesini kapatsın. Elbette bahsettiği isimlerin büyük egoları var. Ancak bu, her büyük futbolcuda görülen bir durum. Kendisi hâlâ B sınıfı bir futbolcu” ifadelerini kullandı. Babel, geçtiğimiz günlerde Van Persie, Sneijder ve Robben gibi yıldızları eleştiren açıklamalar yapmıştı.