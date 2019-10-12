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Mesut Barzani Barış Pınarı Harekatı açıklaması Operasyonları durdurun

Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsızlığını açıkça dile getiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir önceki Başkanı Mesut Barzani, "Operasyonları durdurun" çağrısında bulundu.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri güvenli bölge kurulacak 30 kilometrelik alandan aşağı püskürtmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekata, ABD başta olmak üzere AB ve onların bölgedeki müttefikleri de karşı çıkıyor. Bunlardan biri de Kuzey Irak'taki söz sahibi olan Mesut Barzani.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bir önceki Başkanı olan Mesut Barzani; "Bu savaşın durdurulması lazım. Bölgedeki insanların ölmemesi gerekir." diye konuştu.

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